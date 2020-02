Proximus League - L'Union Saint-Gilloise a encore joué avec le feu à OHL

L'Union Saint-Gilloise a mis fin à une série de trois partages vendredi en s'imposant à OH Louvain dans un match de la 13e journée de la seconde phase de la Proximus League (3-5). Alors qu'ils menaient 1-3 grâce à Casper Nielsen (14e, 0-1), Aron Sigurdarson (28e, 1-2) et Ibrahima Bah (31e, 1-3), les Unionistes ont vu OHL revenir à la marque par Thomas Henry (20e, 1-1) Mathieu Maertens (72e, 2-3) et Henry à nouveau (82e, 3-3). Un doublé de Teddy Teuma (84e, 90e+3 sur penalty) a finalement donné les trois points aux Bruxellois, qui se retrouvent 3e (19 points). OHL (17 points) est 4e. Les deux équipes profitent de la décision de la commission des litiges d'appel, qui a invalidé le résultat de Virton-Beerschot (1-0).Contrairement au match dénué d'enjeu rejoué il y a une dizaine de jours, les deux équipes ont montré plus d'envie. Et l'Union a ouvert la marque par Nielsen dès la première occasion (14e, 0-1). La réaction louvaniste ne s'est pas fait attendre et lancé en profondeur par Tom Van Hyfte, Henry a égalisé (20e, 1-1). Plus entreprenants, les Bruxellois ont obligé Laurent Henkinet à effectuer un double sauvetage sur des essais de Sigurdarson et de Soufiane El Banouhi (28e). Mais sur le corner suivant, le gardien louvaniste s'est incliné sur une reprise de Sigurdarson (28e, 1-2). Henkinet a vécu une nouvelle mésaventure du même tonneau: après avoir sorti un tir croisé de l'Islandais, Bah a marqué sur le rebond (31e, 1-3). A la reprise, Kamal Sowah a remplacé Van Hyfte et les Louvanistes se sont montrés plus présents devant le but adverse notamment par Xavier Mercier, qui n'a pas cadré ses tirs (48e, 59e). Ce nouveau dispositif louvaniste a permis aux Unionistes de bénéficier de grands espaces pour partir en contre. Sigurdarson en a profité mais Henkinet a bien tendu la main pour empêcher l'Islandais de signer un doublé (65e). Par contre, Maertens a relancé le suspense d'une frappe lointaine (72e, 2-3). En marquant son 15e but (82e, 3-3), Henry a rappelé de mauvais souvenir à l'Union, qui a mené 3-0 le week-end dernier avant de se faire remonter à la marque par Roulers (3-3). Mais cette fois, Teuma a redonné l'avance aux Bruxellois (83e, 3-4). Le Français est devenu le héros des Saint-Gillois en transformant un penalty (90e+3, 3-5). Samedi à 17 heures, Westerlo, le leader (20 points) reçoit Virton (17 points), qui a dégringolé à la 5e place parce que la commission des litiges d'appel a invalidé vendredi le résultat du match contre le Beerschot (victoire 1-0). Les Luxembourgeois ont déjà annoncé aller en appel auprès de la Cour belge d'arbitrage pour le sport. A 20 heures, Roulers (7e au général, 24 points) tentera d'éviter les playoffs 3 en battant Lokeren, qui est déjà condamné. Dimanche, le Beerschot (20 points, une victoire de moins que Westerlo) affronte Lommel, qui est en perte de vitesse. Le club limbourgeois, qui n'a pris que deux points sur douze, se retrouve 6e avec 26 points au général et sent la pression de Roulers. (Belga)