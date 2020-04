Proximus League - Lokeren, Virton, Lommel et Roulers devant la CBAS pour essayer d'obtenir leur licence

Lokeren, Virton, Lommel et Roulers ont fait part de leur volonté d'aller en appel devant la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) avec l'espoir d'obtenir leur licence pour la D1B.La moitié des clubs de Proximus League ont reçu mercredi leur licence pour pouvoir évoluer en D1B la saison prochaine, le Beerschot, OHL, Westerlo et l'Union Saint-Gilloise décrochant en outre une licence européenne. Lokeren, Virton, Lommel et Roulers sont restés sur le carreau. La Commission des licences leur a en outre refusé la licence pour la D1 amateurs. Ces clubs espèrent décrocher leur précieux sésame devant la CBAS, dont la décision est attendue pour le 10 mai. (Belga)