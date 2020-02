Proximus League - Oud-Heverlee Louvain et l'Union Saint-Gilloise se quittent dos à dos

Dans un match rejoué et comptant pour la première tranche de D1B, OHL et l'Union ont partagé l'enjeu ce mardi soir (0-0). Un partage qui n'arrange pas les Louvanistes qui pouvaient conforter leur première place au classement général.Arrêté le 1er novembre dernier en raison d'une panne de courant dans le stade de Louvain, la rencontre entre OHL et l'Union Saint-Gilloise, s'est rejouée mardi soir. La Commission des litiges avait, dans un premier temps, décidé d'accorder la victoire sur tapis vert aux Bruxellois. Une décision contestée par le club louvaniste qui avait fait appel auprès de la CBAS pour finalement obtenir gain de cause. Comptant pour la première période du championnat, cette rencontre n'avait donc aucun intérêt sportif pour l'Union mais bien pour OHL. Vainqueurs de la première tranche, les Louvanistes pouvaient conforter leur place en tête du classement général de la D1B. Une place qui leur permettrait de jouer le match retour de la finale de la D1B à domicile pour autant qu'ils ne remportent pas la 2e période. Une rencontre dont aucune des deux équipes n'est sortie vainqueur avec un partage 0-0. Réduits à dix après l'exclusion de Gaye, les Louvanistes ont dû faire le gros dos pour empêcher l'Union de repartir avec les trois points. Les Saint-Gillois ont d'ailleurs touché le montant sur une frappe de Kis à deux minutes du terme. Au classement général, OHL compte désormais deux points d'avance sur Virton qui occupe la deuxième place. Les deux formations vont désormais pouvoir se concentrer sur le gain de la deuxième tranche. Trois équipes comptent 17 points après 11 des 14 journées de la 2e période de championnat (OHL, Beerschot, Virton). OHL se rend au Beerschot vendredi (20h30) et l'Union reçoit Roulers samedi (17h). (Belga)