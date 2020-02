Proximus League - Vainqueur de Lommel, le Beerschot reste dans la course pour remporter la 2ème tranche

Le Beerschot s'est défait difficilement de Lommel à domicile (2-1), dimanche, en clôture de la treizième et avant-dernière journée de la 2ème tranche en Proximus League. Les Anversois rejoignent ainsi Westerlo en tête du classement avec 23 unités.Le Beerschot a souffert pour venir à bout de Lommel. Les Limbourgeois ont, en effet, pris les devants cinq minutes après le retour des vestiaires grâce à Jamal Aabbou. Les Anversois s'en sont ensuite remis à un doublé de l'attaquant camerounais Marius Noubissi (73e, 82e) pour inverser la tendance. Le vainqueur de la première période, Oud-Heverlee Louvain, et l'Union Saint-Gilloise avaient offert un festival de buts vendredi aux spectateurs présents à Den Dreef. Les Bruxellois l'avaient finalement emporté sur le score de 3 buts à 5. Westerlo avait ensuite remporté samedi le choc face à Virton (2-1), alors que les deux équipes de fond de classement, Roulers et Lokeren, avaient partagé l'enjeu (2-2). Au classement de la deuxième période, Westerlo et le Beerschot occupent la tête avec 23 pts. Les autres équipes ne peuvent plus revendiquer l'obtention de la deuxième tranche. L'Union (19 pts), OHL (17 pts), Lommel (15 pts), Roulers (14 pts) et Lokeren (7 pts) sont, en effet, trop loin. Virton totalise 17 points après s'être vu invalidé le résultat du match remporté 1-0 contre le Beerschot. Ce match doit être rejoué le 2 mars. Virton a fait appel auprès de la CBAS. Les quatres rencontres de la dernière journée se disputeront vendredi (20h30). Les Campinois se rendront à l'Union tandis que le Beerschot ira à Lokeren, déjà assuré de disputer les barrages contre la relégation. Il s'avère, en effet, que les Waeslandiens comptabilisent 20 unités au général, soit 6 de moins que le sixième Lommel. Les Limbourgeois peuvent, eux, être encore dépassés par le septième, Roulers (25 pts), qu'ils accueilleront au stade Soeverein. La dernière rencontre opposera Virton à OHL, qui attend son adversaire en finale de Proximus League. À partir de cette saison, les équipes classées au général en D1B de la première à la sixième place (y compris le champion) participeront aux playoffs II, tout comme les formations classées de la septième à la seizième position en Jupiler Pro League (y compris la lanterne rouge). Ces seize équipes seront réparties en playoffs II en quatre poules de quatre équipes. Les formations classées à la septième et à la huitième place au général en Proximus League s'affronteront au meilleur des cinq matches. Le septième débutera avec trois points de plus et disputera le premier match à domicile. Le perdant de ce duel descendera en D1 Amateurs. (Belga)