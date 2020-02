Proximus League - Westerlo gagne le choc contre Virton et réalise une affaire en or

Westerlo a remporté le match au sommet de la 13e journée de la deuxième tranche de la Proximus League en battant Virton 2 buts à 1, samedi. Westerlo prend provisoirement seul la première place de la D1B avec 23 points alors qu'il ne lui reste qu'un match à disputer. Vu sa victoire contre le Beerschot invalidée vendredi, Virton compte 6 points (et un match) de moins.Monté au jeu trois minutes plus tôt, Gboho a offert la victoire à Westerlo à la 86e minute. Avant cela, Bruls avait donné l'avantage aux locaux (19e) et Malget avait répliqué juste avant la pause (44e). Au classement, Westerlo prend seul la tête avec 23 points. Le Beerschot, qui reçoit Lommel dimanche, suit avec 20 points. On retrouve ensuite l'Union Saint-Gilloise (19), victorieuse 3-5 à Oud-Heverlee Louvain (17) vendredi. Virton compte également 17 points après la décision de la Commission des litiges d'appel d'invalider le résultat du match contre le Beerschot (1-0) car le but des Luxembourgeois constituait une violation des règles du jeu. Cette rencontre doit être rejouée le lundi 2 mars, après la dernière journée de la Proximus League, programmée vendredi prochain, mais Virton a déjà annoncé aller en appel auprès de la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS). En soirée, Roulers (13 points) recevra Lokeren (6). (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.