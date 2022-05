PSA World Tour - Tinne Gilis passe le cap du premier tour à l'El Gounal International en Égypte

Tinne Gilis s'est qualifiée aisément pour le deuxième tour du tournoi d'El Gouna International, une épreuve du PSA World Tour dotée de 180.000 dollars, vendredi en Égypte.Tinne Gilis, 24 ans, 13e joueuse du monde, a battu en entrée une jeune joueuse de Hong Kong, Chan Sin Yuk, 19 ans, 43e au classement mondial, en trois sets et 32 minutes de jeu: 11-7, 11-6 et 11-9. Au deuxième tour, la Limbourgeoise retrouvera sur sa route l'Américaine Amanda Sobhy, 28 ans, 4e mondiale, exemptée du premier tour. Sa soeur, Nele Gilis, en lice aussi en Égypte, est de son côté exemptée aussi du premier tour et affrontera au second la gagnante du duel entre l'Anglaise Lucy Turmel (PSA 23), 22 ans, et la Suissesse Cindy Merlo (PSA 47), 24 ans. Nele Gilis, 11e mondiale, 26 ans, avait été sortie par Amanda Sobhy en 8es de finale des championnats du monde à Manchester, en Angleterre, il y a dix jours. (Belga)