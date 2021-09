Puigdemont doit "comparaître devant la justice" espagnole, affirme Pedro Sanchez

L'ex-président indépendantiste catalan Carles Puigdemont, arrêté jeudi en Italie et poursuivi par l'Espagne pour son rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017, "doit comparaître et se soumettre à la justice" espagnole, a affirmé vendredi le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez."Ce que doit faire Carles Puigdemont", qui a fui en 2017 en Belgique pour échapper aux poursuites de la justice espagnole, "est comparaître et se soumettre à la justice", a dit M. Sanchez lors d'une visite sur l'île de La Palma, aux Canaries, où un volcan est en éruption. Le dirigeant socialiste, qui a fait de l'apaisement en Catalogne l'une de ses priorités, a par ailleurs voulu "revendiquer le dialogue" avec la région "aujourd'hui, plus que jamais". (Belga)