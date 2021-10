Qualification Euro U21 2023 - Les Diablotins battent le Kazakhstan (2-0) et comptent le maximum de 9 points

Au Den Dreef de Louvain, les Diablotins ont remporté leur première rencontre à domicile des qualifications pour l'Euro U21 de 2023 face au Kazakhstan (2-0). Vainqueurs de leurs deux premiers matchs en déplacement au Kazakhstan (1-3) et en Turquie (0-3), la Belgique est en tête du Groupe I avec 9 points devant le Danemark (6 points), qu'elle affrontera ce 12 octobre. L'Ecosse et la Turquie comptent 1 point en deux matchs tandis que le Kazakhstan ferme la marche avec trois défaites.La Belgique a directement mis son adversaire sous pression avec notamment Lois Openda, qui a donné pas mal de soucis à Adilbek Zhumakhanov. C'est d'ailleurs sur un penalty commis sur lui par le défenseur kazakh que l'attaquant de Vitesse a marqué son quatrième but dans ce tournoi (31e, 1-0). Toutefois, les Diablotins ne se sont pas créé beaucoup d'occasions et ils ont dû attendre que Yorbe Vertessen, monté au jeu à la place d'Openda (80e), transforme un penalty accordé pour une faute commise sur lui par Danil Ustimenko (84e, 2-0) pour se rassurer totalement. L'équipe belge: Lammens - De Winter, Pletinckx, Kana - Boussaid (74e Ndembe), Onana (cap.), Raskin (74e Matazo), Sardella (68e Siquet) - Verschaeren, Ait El Hadj (68e Zaroury) - Openda (80e Vertessen) (Belga)