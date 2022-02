Qualifications Championnats d'Europe - Les Red Sharks et les Black Waves encore battus

Les Red Sharks, l'équipe nationale belge masculine de waterpolo, et les Black Waves, leur homologue féminine, se sont inclinés lors de leur rencontre comptant pour les qualifications aux Championnats d'Europe de waterpolo prévus en août prochain, samedi à Zrenjanin en Serbie.Chez les messieurs, les Red Sharks se sont inclinés 11-15 devant la Suisse après des défaites enregistrées contre la Slovénie (10-15) et la France (4-20). Les Red Sharks doivent encore affronter l'Allemagne dimanche mais, derniers avec 0 point après 3 matches, ne peuvent plus prétendre à terminer dans le top 2, qualificatif pour la phase finale (à 16) en Croatie. Chez les dames, les Belgique a enregistré une 4e défaite de rang, 19-7 contre la Serbie. Battues en ouverture jeudi par la Turquie (9-23) puis par la Suisse (14-7) et la Grèce (33-2) vendredi, les Belges ne sont pas parvenues à sauver l'honneur samedi. Elles terminent dernières d'un groupe pour l'instant dominé par la Grèce, invaincue en trois matches. Les deux premiers sont qualifiés pour la phase finale (à 12) à Split en Croatie au mois d'août. La Belgique n'a plus participé à l'Euro féminin depuis 1989 avec notamment Nancy de Meulenaere qui est à présent le coach des Black Waves. Les deux équipes nationales ont été réactivées en 2018 et visent avant tout à prendre de l'expérience lors de ces rencontres de qualifications. (Belga)

