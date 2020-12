Qualifications de l'Euro de badminton par équipe mixte - La Belgique débute par une victoire 3-2 face à la Suisse

La Belgique a abordé sa campagne qualificative du championnat d'Europe 2021 de badminton par équipe mixte par un succès 3 victoires à 2 face à la Suisse, jeudi soir à Aartselaar. Dans l'autre match du groupe joué plus tôt jeudi, la Russie, médaillée de bronze en 2019 et vice-championne en 2017, a dominé la Pologne 5-0.Dans le premier match de la soirée, le double mixte, Jona Van Nieuwkerke/Lise Jaques ont gagné 2 sets à 1 (15-21, 22-20 et 21-14) face à Tobias Kuenzi/Jenjira Stadelmann. Dans le simple messieurs, Maxime Moreels a lui aussi eu besoin de trois sets pour vaincre Christian Kirchmayr (21-14, 19-21, 21-15). Lianne Tan a assuré la victoire belge dès le 3e match face à Sabrina Jaquet qu'elle a dominée en deux manches (21-13, 21-14). Le double messieurs est revenu aux Suisses Tobias Kuenzi et Nicolas A. Mueller aux dépens de Julien Carraggi/Jona Van Nieuwkerke 2-0 (21-19, 21-18). En conclusion de la soirée, le double dames a permis à La Suisse de réduire l'écart. Lise Jaques/Mare Van Britsom ont été battues par Sabrina Jaquet/Jenjira Stadelmann 2-0 (21-18, 21-14). La Belgique rencontrera la Russie vendredi (19h00) et la Pologne samedi (15h00). Le groupe 2 de ces qualifications, disputé sous forme de "round robin", se joue au Yonex Center d'Aartselaar jusqu'au 12 décembre. Le vainqueur sera qualifié pour la phase finale qui se jouera du 16 au 20 février 2021 à Vantaa en Finlande. Outre le pays organisateur, le Danemark, tenant du titre, est automatiquement qualifié. Les six autres nations seront les vainqueurs des six groupes de qualification. . (Belga)