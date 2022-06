Qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations - Saintfiet et la Gambie débutent par une victoire 1-0 contre le Soudan du Sud

Tom Saintfiet et la Gambie ont remporté samedi 1-0 le premier match du Groupe G des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 au détriment du Soudan du Sud. Le but des Scorpions a été marqué par l'attaquant du FC Seraing Ablie Jallow (45e+4). A 21 heures, l'autre rencontre de la poule opposera le Mali au Congo au Stade du 26 Mars de Bamako.Dans le Groupe F, le Niger et la Tanzanie ont partagé l'enjeu 1-1 Les Étoiles du Kilimandjaro sont rapidement passés au commandement grâce à George Mpole (1ère, 0-1) et Daniel Sosah a égalisé pour les Aigles (26e, 1-1). Chez les Tanzaniens, Mbwana Samatta, qui a été prêté la saison à l'Antwerp, a joué l'intégralité de la rencontre. La prochaine édition de la CAN débutera le 23 juin de l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Le Sénégal est le champion en titre. (Belga)