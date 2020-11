Qualifications Euro 2021 - 4e journée - Groupe G - Ukraine/Belgique - Fiche technique et résultats

Fiche technique de la rencontre entre l'Ukraine et la Belgique pour le compte de la 4e journée du groupe G en qualifications pour l'Euro 2021 de basket féminin, samedi à Olivades au Portugal:. Samedi: Ukraine - Belgique 65-87 17-29/20-16/10-12/18-30 Ukraine: 19/39 à 2pts, 6/29 à 3pts, 9/12 LF, 34 rebonds, 17 assists 14 pertes de balle, 20 fautes. Horobets, Dubniuk 10, Datsko 4, Iagupova 32 (6x3, 7rbds, 7 ass.), Naumenko 7 (7 rbds), Musiienko, Boiko, Sivakova, Hozalova, Liubinets 12 (6 rbds) Belgique: 22/37 à 2pts, 10/28 à 3pts, 13/15 LF, 46 rebonds, 24 assists, 17 pertes de balle, 13 fautes. K. Mestgagh 11 (3x8, 5 ass.), Becky Massey 4, Billie Massey 15 (1x3, 12 rbds), Raman 14 (14 rbds), Allemand 18 (2x3, 4 ass.), Delaere 4 (5 ass.), Carpréaux, Wauters, H. Mestdagh 8 (2x3), Geldof 6, Nauwelaers, Vanloo 7 (2x3) (22h00) Finlande - Portugal - Classement J G P Pts 1. Belgique 4 4 0 8 2. Ukraine 4 2 2 6 3. Portugal 3 1 2 4 4. Finlande 3 0 3 3 Le vainqueur de chacun des neuf groupes et les cinq meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour la phase finale du 17 au 27 juin 2021 organisée en France (Strasbourg) et en Espagne (Valence). (Belga)

