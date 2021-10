Qualifications Euro U21 2023 - Les Diablotins s'imposent contre le Danemark et confortent leur première place

La Belgique a continué son sans-faute mardi dans le cadre des qualifications pour le championnat d'Europe Espoirs 2023 de football qui aura lieu en Géorgie et en Roumanie. Les Diablotins ont remporté leur quatrième rencontre consécutive en disposant du Danemark 1-0 à Louvain. Ils confortent leur place de leader du groupe I devant leur adversaire du jour.La Belgique recevait son concurrent direct pour la première place du groupe I. Grâce à cette victoire, les Diablotins prennent le large sur leur adversaire du jour et possèdent douze points, soit six de plus que les Danois qui ont malgré tout joué un match de moins. La première tentative tombait à la 11e minute avec un coup-franc en dehors du rectangle de Yari Verschaeren, bien écarté par le portier danois. À la 20e minute, Koni De Winter, pressé dans le grand rectangle perdait le ballon, mais, heureusement, Maarten Vandevoordt veillait au grain et empêchait les Danois d'ouvrir le score. Les occasions dans cette première mi-temps demeurèrent rares jusqu'à la 37e minute. À la suite d'un corner dégagé par les Danois, le ballon revenait dans leur grand rectangle où Loïs Openda effectuait un une-deux avec Arthur Theate qui lui permettait de tromper le portier visiteur sur la première réelle possibilité belge. Ce but assommait les Danois et permettait à nouveau à Openda de se signaler quatre minutes plus tard via une frappe de loin bien repoussée par le gardien. Au retour des vestiaires les Diablotins étaient dominateurs, mais prenaient les mauvaises décisions dans les derniers mètres, à l'image d'Openda à la 55e ou la 62e. Les Danois mettaient le nez à la fenêtre sur coup-franc à la 63e minute, mais la reprise de la tête de Japhet Larsen Sery n'inquiétait pas Vandevoordt. Cinq minutes plus tard, sans une intervention de Theate a quelques centimètres de son but, Maurits Kjaergaard aurait pu reprendrele cuir et ramener l'égalité entre les deux équipes. Openda répondait à peine deux minutes après avec une tentative de Madjer à la suite d'un excellent centre d'Hugo Siquet, mais le ballon passait à côté de la cage défendue par Filip Jorgensen. Bien décalé dans le rectangle belge, Jesper Lindstrom ratait une grosse occasion à la 79e minute de jeu en envoyant du plat du pied le ballon au-dessus du but belge. Les deux prochaines rencontres auront lieu dans un mois. Les hommes de Jacky Mathijssen recevront la Turquie le 12 novembre, avant de se déplacer en Écosse quatre jours plus tard. Pour rappel, les neuf vainqueurs de groupes et le meilleur deuxième se qualifieront directement pour la compétition qui se tiendra en juin et en juillet 2023. Les huit autres deuxièmes se disputeront les quatre derniers tickets lors de barrages au mois de septembre 2022. (Belga)