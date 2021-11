Qualifications Mondial 2022 - Ansu Fati, sorti blessé avec Barcelone, forfait avec l'Espagne

Le jeune attaquant de Barcelone Ansu Fati, qui revient tout juste d'une grave blessure au genou droit, est sorti du terrain visiblement touché à une cuisse lors du match de Liga contre le Celta Vigo samedi en Galice. Cette blessure va le priver de son grand retour au sein de la sélection espagnole. La "Roja" a annoncé samedi soir dans un communiqué qu'il serait forfait pour les deux derniers matches de qualification pour le Mondial 2022.Fati sera remplacé par l'attaquant de l'Espanyol Barcelone Raul de Tomas, qui rejoindra le rassemblement dès lundi. Peu avant la mi-temps du partage à Vigo (3-3), l'Espagnol a subitement arrêté sa course et porté la main à l'arrière de sa cuisse gauche. Il est sorti du terrain accompagné par les soigneurs, pour une blessure qui semble musculaire, et a directement rejoint les vestiaires. L'espoir de 19 ans, buteur à la 5e minute samedi, a été absent près d'un an à cause d'une fracture du ménisque du genou gauche dont il avait été victime le 7 novembre 2020 contre le Betis Séville. Il a subi quatre opérations avant de revenir fin septembre. Il est le neuvième joueur du Barça à rejoindre l'infirmerie déjà occupée par Ousmane Dembélé, Gerard Piqué, Sergio Agüero, Pedri, Sergi Roberto, Sergiño Dest, Martin Braitwhaite et Neto, alors que Xavi arrive pour remplacer Ronald Koeman comme entraîneur. La fédération espagnole a précisé dans son communiqué qu'une décision sera prise dimanche concernant Eric Garcia, le défenseur central du Barça également sorti sur blessure samedi contre Vigo. (Belga)