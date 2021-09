Qualifications Mondial 2022 - La Norvège de Haaland s'impose en Lettonie et prend la tête du Groupe G

Six rencontres se déroulaient samedi après-midi dans le cadre de la cinquième journée des qualifications pour la Coupe du monde 2022 de football. Dans le groupe de la France, la Finlande s'est imposée 1-0 face au Kazakhstan et revient momentanément à trois points des Français, avec un match en moins. De leur côté, les Norvégiens ont ramené les trois points de leur déplacement en Lettonie grâce à une victoire 0-2.Dans le groupe A, le groupe du Portugal qui ne jouait pas samedi, la Serbie a pris le meilleur sur les Luxembourgeois (4-1). Grâce à un doublé de l'ancien Anderlechtois Aleksandar Mitrovic (22e, 35e), un autobut luxembourgeois (82e) et une réalisation de Nikola Milenkovic (90+6) contre un but d'Olivier Thill (77e), les Serbes se sont imposés 4-1 à domicile. L'Irlande et l' Azerbaïdjan, les deux derniers du groupe, ont partagé l'enjeu 1-1 à Dublin. Les visiteurs ont longtemps cru pouvoir remporter les trois points grâce à un but de d'Emin Makhmudov dans les arrêts de jeu de la première période, mais Shane Duffy a remis les deux équipes à égalité quelques minutes avant la fin de la rencontre (87e). Au classement général, grâce à leur victoire les Serbes prennent la tête du groupe avec 10 points, à égalité avec le Portugal. De leur côté, Azerris et Irlandais prennent leur premier point et se situent à 5 unités des Luxembourgeois, troisièmes. Un peu plus tôt dans la journée, les Finlandais ont empoché les trois points face au Kazakhstan 1-0 dans le groupe D, grâce à leur attaquant Joel Pohjanpalo qui a trouvé l'ouverture à l'heure de jeu. Avec cinq points en trois matchs, la Finlande compte trois unités de moins que la France qui a disputé quatre rencontres, contre trois pour les Huuhkajat. Grâce à l'inévitable Erling Haaland (20e) et Mohamed Elyounoussi (66e), la Norvège est revenue avec les troins points de son déplacement en Lettonie (0-2) dans le groupe G. À la suite de cette victoire, les Norvégiens occupent la première place au classement du groupe G avec 10 points en cinq rencontres. Ils possèdent deux longueurs d'avance sur la Turquie et trois sur les Pays-Bas, qui comptent tous les deux un match de moins. Sandi Lovric a permis à la Slovénie de s'imposer 1-0 face à Malte en marquant sur pénalty (45e) dans le groupe H. Les Russes, anciens adversaires de la Belgique à l'Euro 2020 se sont imposés sans trembler en terre chypriote (0-2) grâce à but d'Aleksandr Erokhin survenu tôt dans la rencontre (6e) et une réalisation de Rifat Zhemaletdinov (55e). Au classement de ce groupe H, la Russie prend la tête avec 10 points en cinq matchs. La Slovénie suit avec 7 unités (également en cinq matchs), tout comme la Croatie qui compte une rencontre de moins. (Belga)