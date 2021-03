Qualifications Mondial 2022 - La Suède, l'Italie et l'Allemagne continuent leur sans-faute

Les cadors n'ont pas été surpris dimanche lors de la deuxième journée des qualifications au Mondial 2022. La Suède, l'Italie et l'Allemagne se sont imposées pour signer un second succès de rang et ainsi emmener leur groupe respectif.Les Suédois, vainqueurs contre la Géorgie en ouverture, ont pris la mesure du Kosovo (0-3) à Pristina grâce à des réalisations d'Augustinsson (12e), Isak (35e) et Sebastian Larsson (70e, s.p.). La Suède est première du groupe B avec 6 points, deux longueurs devant l'Espagne, qui s'est imposée de justesse en Géorgie (1-2) dans l'après-midi. Dans le groupe C, l'Italie a pris trois points en Bulgarie (0-2). Andrea Belotti a ouvert la marque grâce à un penalty à la 43e. L'attaquant du Torino a ensuite raté une occasion franche mais Manuel Locatelli, monté au jeu, a fait le break d'une subtile frappe brossée (83e). La première place devrait se disputer entre la Squadra Azzura et la Suisse, qui défie la Lituanie ce dimanche. Le match a débuté en retard en raison d'un goal de travers. L'Allemagne aussi a aligné un second succès en prenant la mesure de la Roumanie à Bucarest grâce à un but du joueur du Bayern Munich Serge Gnabry (17e). Bien que dominatrice, l'équipe de Joachim Löw n'a pas pu ajouter un deuxième goal au marquoir. Les Allemands sont premiers du groupe J avec 6 points, à égalité avec l'Arménie. Dans le groupe I, la Pologne a une nouvelle fois pu compter sur son buteur maison Robert Lewandowski, auteur d'un doublé, pour battre Andorre (3-0) à Varsovie. Simultanément, la Hongrie a pris la mesure de Saint-Marin. L'Angleterre est en tête avec 6 points, devant la Pologne et la Hongrie (4). (Belga)