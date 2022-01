Qualifications Mondial 2022 - Le Canada bat les Etats-Unis et se rapproche du Qatar

Le Canada se rapproche du Qatar: grâce à sa victoire contre les Etats-Unis (1-0), il a accentué sa domination en tête du groupe de la zone Concacaf, lors de la 10e journée des qualifications pour le Mondial 2022 dimanche.Le joueur de Besiktas Cyle Larin a inscrit le seul but de la rencontre après six minutes de jeu sur un assist dans l'ancien gantois Jonathan David. Trois autres matches doivent être disputés dans la journée: Mexique-Costa Rica, Panama-Jamaïque et Honduras-Salvador. Et en cas de défaite des Panaméens (4e) et des Costariciens (5e), les Canadiens pourront valider leur ticket dès la prochaine journée mercredi, là encore selon une conjonction de résultats à leur avantage. Le Canada rêve d'une deuxième participation en Coupe du monde, 36 ans après ses débuts au Mexique. Provisoirement 2es, les Américains, qui doivent encore rencontrer le Mexique, le Panama et le Costa Rica en mars, auront peu droit à l'erreur face à ces rivaux directs pour la qualification. (Belga)