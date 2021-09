Qualifications Mondial 2022 - Le capitaine de la Suisse, Xhaka, positif au coronavirus

Le capitaine de la Suisse, Granit Xhaka, a été testé positif au coronavirus et sa participation au match de qualification pour le Mondial 2022 de dimanche contre l'Italie est incertaine.Le milieu d'Arsenal a manqué le match amical de mercredi contre la Grèce après qu'un test PCR a montré qu'il avait contracté le virus Sars-CoV-2. La fédération suisse a déclaré qu'il avait été isolé après avoir développé des symptômes dans la matinée. Un premier test rapide s'est révélé négatif, mais le test PCR effectué par la suite s'est avéré positif. Un autre test PCR est prévu jeudi et son résultat déterminera s'il jouera ou pas contre l'Italie. Les autorités sanitaires ont autorisé l'équipe suisse à jouer contre la Grèce car Xhake a été isolé immédiatement et tous les autres joueurs sont soit vaccinés, soit rétablis d'une contamination au Covid-19. (Belga)