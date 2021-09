Qualifications Mondial 2022 - Le pays de Galles a calé face à l'Estonie

L'autre match du Groupe E, celui des Belges, a vu le Pays de Galles être tenu en échec par l'Estonie à Cardiff (0-0) Du coup, les Gallois restent troisièmes avec 7 points tout comme la Tchéquie, qui compte un match de plus (5). Ces deux équipes comptent 9 points de retard sur les Diables Rouges.Au repos dans le groupe, la Tchéquie a partagé l'enjeu en match amical contre l'Ukraine (1-1). La Biélorussie et 4e avec 3 points et l'Estonie reste dernière malgré son premier point pris dans cette compétition. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.