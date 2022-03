Qualifications Mondial 2022 - Neymar de retour en sélection du Brésil

Neymar a été rappelé pour les deux derniers matches de qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar par le sélectionneur brésilien Tite qui a dévoilé sa liste vendredi.L'attaquant du Paris SG, éliminé par le Real Madrid mercredi en Ligue des champions, avait manqué les deux premiers matches de l'année en raison d'une blessure à la cheville gauche. Il effectue son retour dans le groupe pour les rencontres contre le Chili le 24 mars au Maracana de Rio, et la Bolivie le 29 mars à La Paz. Le Brésil est déjà qualifié pour le Mondial. Tite, qui quittera ses fonctions après la Coupe du monde, a jugé que Neymar avait "bien joué en première mi-temps" contre le Real, mais qu'ensuite il avait "sombré comme le reste de son équipe". Neymar sera accompagné en attaque par Vinicius Junior, attaquant justement du Real Madrid. Parmi les nouveautés de la liste figurent les noms du jeune attaquant Gabriel Martinelli (Arsenal), et du milieu de terrain Arthur (Juventus), de retour dans le groupe après un an d'absence. Autre retour notable, celui de l'attaquant d'Everton, Richarlison. En revanche les attaquants Gabriel Jesus (Manchester City) et Gabigol (Flamengo) sont absents. Le Brésil est en tête du groupe Amsud avec 39 points, devant l'Argentine, également qualifiée avec 35 points. Les deux sélections doivent encore disputer un match en retard à une date non encore arrêtée. La rencontre de la 6e journée avait été interrompue en septembre dernier pour violation des protocoles anti-Covid. (Belga)