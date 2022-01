Qualifications Mondial 2023 de handball - La Belgique s'incline lourdement en Grèce

L'équipe nationale belge masculine de handball a concédé une lourde défaite en Grèce (42-24), jeudi à Heraklion, pour son 5e match de qualification au Mondial 2023 de handball. Les Red Wolves sont toujours troisièmes du groupe 1 et ponctueront leur campagne face au Kosovo samedi à Hasselt. La possibilité de terminer à la deuxième place existe encore.La première mi-temps a été fatale à de jeunes Red Wolves, qui ont fait le voyage en Grèce sans leurs joueurs les plus expérimentés. À la pause, le marquoir indiquait déjà 21-9. Les troupes de Yerime Sylla, battues par la Grèce 27-29 lors du match aller, ne sont pas parvenues à inverser la tendance dans le second acte. Les Grecs ont marqué 42 de leurs 56 shots (75%) alors que les Belges n'ont converti que 51 % de leurs tentatives (24/47). Yannick Glorieux, 5 buts, a terminé meilleur buteur des Red Wolves. Avec 3 points, la Belgique (1 victoire, 1 nul, 2 défaites) est 3e de son groupe derrière la Grèce (10 points), invaincue, et la Turquie (4 points). Le Kosovo est dernier avec 1 point. La Belgique doit figurer à l'une des deux premières places de son groupe pour pouvoir disputer la deuxième phase de qualification prévue en mars et avril de cette année. Pour y parvenir, elle devra battre le Kosovo et tabler sur une victoire grecque contre la Turquie. La phase finale de ce Mondial 2023 se jouera en Pologne et en Suède. Après les qualifications pour le Mondial, les Red Wolves enchaîneront immédiatement avec les barrages du championnat d'Europe contre le Luxembourg les 20 et 22 janvier pour une place en groupes de qualification de l'Euro 2024 organisé en Allemagne. (Belga)