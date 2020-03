Quarante-sept nouveaux cas diagnostiqués mardi, pour un total de 314 infections confirmées

Quarante-sept nouveaux patients ont été diagnostiqués positifs au coronavirus (Covid-19) mardi, a annoncé mercredi le professeur Emmanuel André, du laboratoire de référence de la KULeuven et porte-parole interfédéral Covid-19. Cela porte à 314 le nombre de cas d'infections confirmés par un test en laboratoire. Une personne est décédée mardi après-midi à Forest, sur le site Molière des hôpitaux bruxellois Iris Sud. Il s'agissait d'une dame âgée de 90 ans.Sur les 47 nouveaux cas, 29 proviennent de Flandre, 11 de Wallonie et 7 de Bruxelles. Au total, 639 échantillons ont été analysés mardi, un chiffre quotidien en hausse. ce qui porte le nombre total de tests réalisés à environ 4.000. "Il est important d'appliquer avec rigueur les recommandations (édictées mardi)", a fait valoir le Pr André. "Outre les mesures d'hygiène de base comme se laver les mains et tousser dans le coude, toute personne malade doit absolument rester chez elle." Le professeur appelle également la population à éviter de se serrer la main et de s'embrasser. "Nous appelons la population à faire preuve de solidarité et de civisme", a renchéri le professeur Steven Van Gucht, porte-parole néerlandophone. "Il est très important que tout le monde suive les mesures." Le professeur encourage notamment les citoyens à ne pas se rendre à des rassemblements de masse. Il invite aussi les entreprises à favoriser le télétravail et à flexibiliser les horaires. "Une fois de plus, nous constatons une augmentation du nombre de nouveaux cas. Nos hôpitaux voient aussi de plus en plus de personnes souffrant d'infections des voies respiratoires inférieures. Cela peut indiquer le début d'une véritable épidémie dans notre pays", a pour sa part souligné le SPF Santé publique sur le site www.info-coronavirus.be. (Belga)