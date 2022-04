Quarante vols Ryanair en partance de Charleroi annulés vendredi

La moitié des vols programmés vendredi au départ de Brussels South Charleroi Airport sont annulés en raison de la grève du personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique, annonce l'aéroport jeudi. Quelque 6.500 voyageurs sont concernés par ces annulations.Il s'agit des vols assurés par les avions de la compagnie basés à Charleroi, en partance notamment vers Bergame, Naples, Porto, Marseille, Manchester ou encore Lisbonne. L'aéroport n'est pas encore en mesure de déterminer combien de vols seront supprimés samedi et dimanche. Toutes compagnies confondues, 80 vols sont programmés vendredi à l'aéroport de Charleroi et 40 assurés par Ryanair ne décolleront donc pas. Les vols vers Charleroi ne seront par contre pas perturbés. Ryanair a annoncé mercredi soir l'annulation de dizaines de vols à destination et en provenance des aéroports de Zaventem et de Charleroi vendredi, samedi et dimanche en raison de la grève. Plus de 50% des vols devraient néanmoins être assurés, selon la compagnie aérienne. (Belga)