Quatorze corridors humanitaires prévus dimanche depuis les villes d'Ukraine bombardées

Quatorze couloirs humanitaires sont prévus depuis les villes ukrainiennes bombardées dimanche, ont annoncé les autorités ukrainiennes. Ces corridors doivent permettre aux civils d'être évacués en sécurité.À Marioupol, la ville portuaire du sud-est du pays, une autre tentative d'évacuation de civils a échoué samedi. Cinquante bus n'ont pas pu partir à cause des bombardements. L'Ukraine et la Russie se reprochent mutuellement l'échec des évacuations de Marioupol. L'Allemagne a indiqué avoir acheminé 20 camions avec un total de 440 tonnes de nourriture en Ukraine dimanche, notamment des aliments pour bébés, du poisson et de la viande en conserve, de l'eau et des jus de fruits. (Belga)