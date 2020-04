Quatorze détenus testés positifs au Covid-19

Depuis le début de la crise sanitaire, 14 détenus ont été testés positifs pour le Covid-19, a signalé mercredi la direction générale des établissements pénitentiaires. Quelque 157 prisonniers ont en outre été libérés.Un détenu d'Andenne a été testé positif au coronavirus mardi, portant le nombre total de prisonniers contaminés à 14. Onze d'entre eux se trouvent actuellement dans le département Covid-19 de la prison de Bruges. Au sein du personnel pénitentiaire, 61 personnes ont été testées positives. Trente-et-une ont guéri et ont repris le travail. En outre, 449 détenus sont en liberté surveillée. "Ils sont en permission prolongée et vont donc revenir", a précisé la porte-parole de l'administration pénitentiaire, Kathleen Van De Vijver. L'administration a libéré 157 prisonniers. Il s'agit de personnes qui devaient encore purger moins de six mois de prison, qui n'ont pas été condamnées pour terrorisme ou délits de mœurs et dont la peine ne dépassait pas 10 ans. Ces détenus ont été soumis à une enquête de sécurité et disposent d'un endroit où aller, a détaillé la porte-parole. (Belga)