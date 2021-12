Quatre autres joueurs du Real Madrid, dont Gareth Bale, positifs au coronavirus

Quatre autres joueurs du Real Madrid, Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo et Andriy Lunin ont été testés positif au coronavirus au lendemain des tests positifs de Marcelo et Luka Modric, a annoncé le club madrilène jeudi dans un communiqué.Davide Ancelotti, fils de l'entraîneur Carlo Ancelotti et membre de l'encadrement, a également été testé positif, a précisé le communiqué. Le Real, leader de la Liga, a pris des mesures strictes pour tenter d'endiguer ce nouveau foyer d'infection, à trois jours de la réception de Cadix dimanche (21h00) pour la 18e journée du championnat d'Espagne. Le Real Madrid n'a cependant donné aucun détail supplémentaire quant à l'état de santé des personnes concernées. Les Merengues trônent en tête de la Liga avec 42 points, soit 8 de plus que le FC Séville, qui a disputé un match de moins. (Belga)