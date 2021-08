Quatre clubs belges potentiellement concernés par les tirages des compétitions européennes

Lundi dès 12 heures, les regards seront tournés vers la maison du football européen à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA. C'est là que se tiendront les tirages au sort des barrages de la Ligue des Champions et des ses petites soeurs, l'Europea League et la Conference League. L'Antwerp est le seul club belge d'y participer alors que Genk, Anderlecht et La Gantoise devront passer l'écueil du 3e tour qualificatif pour avancer.Dauphin du Club de Bruges la saison dernière sur la scène domestique, le KRC Genk va entamer son parcours continental mardi en Ligue des Champions par la réception des Ukrainiens du Shakhtar Donetsk (20h) pour le compte du 3e tour préliminaire. Ils joueront le match retour le 10 août, sur la pelouse du stade olympique de Kiev (19h30). Une élimination les enverrait directement en phase de groupes de l'Europa League. En cas de qualification, les Genkois défieront en barrages le vainqueur de AS Monaco/Sparta Prague ou de PSV Eindhoven/Midtjylland. Les barrages se tiendront les 17 ou 18 août pour l'aller, les 24 ou 25 août pour le retour. En cas de défaite à ce stade de la compétition, Genk jouerait également la phase de groupes de l'Europa League. L'Antwerp, 3e de D1A la saison dernière, est le seul des quatre cercles belges à avoir la certitude de jouer le barrage de l'Europa League. Les Anversois, qui bénéficient du statut de 'priorité 1", joueront une formation issue du pot 4 ou du pot 3, soit un adversaire théoriquement à leur portée. Cette double confrontation est prévue les 19 et 26 août. En Conference League, nouvelle compétition européenne, le RSC Anderlecht et La Gantoise doivent encore passer le 3e tour (5 et 12 août) avant d'accéder aux barrages. Les Bruxellois feront leur entrée en lice contre les Albanais du KF Laçi. La Gantoise, qui a éliminé les Norvégiens de Valerenga (4-2) au 2e tour, défieront les Lettons du FK RFS. En cas de qualification, le RSCA pourrait défier, entre autres, Galatasaray, Rosenborg ou encore Vitesse Arnhem. Les Buffalos peuvent s'attendre eux à tomber contre Elfsborg, le Rubin Kzan, Rijeka ou l'Union Berlin. Les matchs aller ont lieu le 19 août, les retour le 26 août. Le Club de Bruges, double champion de Belgique, est assuré de disputer la phase de groupes de la Ligue des Champions. (Belga)