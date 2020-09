Quatre experts Covid sous protection policière après des menaces

Quatre experts Covid ont été placés sous protection de la police après avoir été menacés. Il s'agit du virologue Marc Van Ranst, la présidente du groupe d'experts GEES, Erika Vlieghe, et deux autres scientifiques. Marc Van Ranst et Erika Vlieghe ont confirmé l'information à Belga."Quatre experts Covid bénéficient actuellement d'une protection policière. Quatre !", a écrit Marc Van Ranst sur Twitter mercredi soir. L'infectiologue Erika Vlieghe a confirmé jeudi faire partie de ces personnes. "Des menaces ont été proférées à notre encontre et la police nous en a informé", explique-t-elle. Dans une enquête en cours, le juge d'instruction a jugé les menaces suffisamment graves pour assurer leur protection. Marc Van Ranst bénéficie d'une protection policière depuis le mois de juillet en raison de menaces par un groupe d'extrême droite. (Belga)