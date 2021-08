Quatre nouveaux élus, dont Pau Gasol et Pellegrini, à la commission des athlètes du CIO

Le basketteur espagnol Pau Gasol, la cycliste polonaise Maja W¿oszczowska, la nageuse italienne Federica Pellegrini ainsi que l'escrimeur japonais Yuki Ota ont été élus, en marge des Jeux Olympiques de Tokyo, à la commission des athlètes du Comité International Olympique, a annoncé le CIO mercredi. Leur mandat prendra fin au terme des JO de Los Angeles en 2028. Ils seront les porte-paroles des athlètes au sein du Mouvement olympique.L'élection a vu 6.825 athlètes voter pour les représentants de leur choix. Le taux de participation, de 61,27%, est le 3e plus élevé de l'histoire de ces élections, qui se tiennent depuis les Jeux Olympiques d'Atlanta 1996. Trente candidats, issus d'autant de pays et de 19 sports, s'étaient présentés. Aucun Belge n'était en lice. Le basketteur Pau Gasol a terminé l'élection en tête avec 1.888 votes, devant W¿oszczowska (1674) et Pellegrini (1658). "Les tâches et les responsabilités qui incombent à la commission sont on ne peut plus importantes pour représenter et soutenir les athlètes à chaque étape de leur vie. Avec l'arrivée de ces nouveaux membres et ceux déjà en place, je sais que la commission des athlètes du CIO est entre de très bonnes mains et qu'elle saura poursuivre l'excellent travail accompli tout au long de ces années", a déclaré l'ancienne nageuse du Zimbabwe Kirsty Coventry, présidente de l'instance. Élue aux JO de Londres en 2012, Coventry a terminé son mandant à la tête de la commission, à l'instar de la vice-présidente slovaque Danka Barteková, du Français Tony Estanguet, de l'Australien James Tomkins et du Suédois Stefan Holm. Coventry et Bartekova connaîtront leurs successeurs dès ce vendredi 6 août. Le futur président deviendra également membre de la commission exécutive du CIO, représentant les athlètes au plus niveau de l'institution olympique. Représentée par maximum 23 membres, la commission des athlètes joue un rôle déterminant en étant la voix des athlètes au sein du CIO. (Belga)