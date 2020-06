Quatre nouveaux sports pour les championnats sportifs européens 2022 à Munich

Les organisateurs des championnats sportifs européens de Munich 2022 (11-21 août) ont annoncé jeudi que quatre nouveaux sports, le beachvolley, l'escalade sportive, le canoë sprint et le tennis de table, allaient faire leur apparition lors du rendez-vous bavarois.Cinq sports, déjà au programme de l'édition 2018 à Glasgow (et Berlin pour l'athlétisme), avaient déjà confirmé leur participation: l'athlétisme, le cyclisme, la gymnastique, l'aviron et le triathlon. Contrairement à la première édition, la natation et le golf ne figurent cette fois pas au calendrier de cet événement multidisciplinaire. En 2022, la deuxième édition de ces championnats d'Europe rassemblera près de 4.400 athlètes issus de 50 pays. Ils se disputeront 158 titres continentaux. (Belga)