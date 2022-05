Quelque 10.000 personnes attendues pour les Médiévales les 2 et 3 juillet à Namur

Environ 10.000 personnes sont attendues à Namur le week-end des 2 et 3 juillet pour "Les Médiévales de la Citadelle", a indiqué vendredi le Comité Animation Citadelle.La foire médiévale namuroise est organisée tous les deux ans et compte parmi les plus grandes d'Europe. Annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, elle fait son grand retour en 2022. Quelque 500 artistes, dont 140 reconstituteurs, y sont attendus pour replonger le public dans le Moyen Âge. La programmation complète a été dévoilée vendredi. Comme à l'accoutumée, les spectacles équestres devraient connaitre un large succès. Deux représentations seront proposées durant tout le week-end par la troupe française "Unicorn Legends". L'une sera consacrée à la voltige et au dressage, l'autre se déroulera sous la forme d'affrontements entre chevaliers. Des "joutes courtoises" animées par "Les Centaures du temps" (France) régaleront également petits et grands. Le domaine Terra Nova sera divisé en six zones thématiques pour que les visiteurs se sentent comme dans un village d'antan, avec son bourg, sa place de l'Art, sa cour, son jardin ou encore sa forêt. Outre de nombreux nouveaux spectacles, l'organisation annonce le retour des coups de coeur de 2018 incluant "La Sembadelle" (France), "Bavar, le passeur d'histoires" (Belgique), la musicienne Marina Lys (France), "Aouta" (France) et "Le Siroteur" (Belgique). La programmation détaillée est disponible sur le site internet de la Citadelle de Namur. (Belga)