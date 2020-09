Quelque 200 Gaillardes d'honneur remises en ouverture des Fêtes de Wallonie

Quelque 200 Gaillardes d'honneur ont été remises samedi en ouverture des Fêtes de Wallonie, à Namur. Une manière de saluer la solidarité d'organisations, de travailleurs et de nombreux bénévoles durant le confinement.La cérémonie d'hommage et de remerciements s'est déroulée dans le jardin de la maison de repos d'Harscamp, à l'initiative du Comité central de Wallonie, du Collège des comités de quartiers namurois (CCQN) et de la Ville de Namur. Après quelques discours et interludes musicaux poignants, les Gaillardes d'honneur ont été remises par les représentants des différentes institutions. "Nous tenions à honorer toutes celles et tous ceux qui ont lutté contre le Covid-19", a expliqué Etienne Dethier, président du CCQN. "Il s'agit du personnel des hôpitaux, des infirmières à domicile ou encore du personnel des maisons de repos, qui étaient en première ligne. Beaucoup de citoyens se sont également mobilisés à leur échelle, que cela soit pour coudre des masques, en livrer ou encore offrir un peu de gaieté dans ces moments particuliers. Puis, il y a toutes celles et ceux qui ont permis à la vie quotidienne de ne pas totalement s'arrêter, comme les caissières et les services de propreté publique. Chaque entité était représentée par une à deux personnes, de manière à limiter l'assemblée." "Cette cérémonie, organisée dans un lieu hautement symbolique, était une étape essentielle dans un processus de reconstruction qui restera très long", a ajouté Philippe Noël, président du CPAS de Namur. "Personne ne s'est mobilisé pour cela mais c'était primordial de reconnaître le travail accompli par toute la collectivité." Après les célébrations, les Fêtes de Wallonie se sont poursuivies avec deux concerts organisés au Delta, accessibles à un public restreint. D'autres festivités sont prévues jusqu'au 21 septembre, dans le respect des mesures sanitaires. La plupart pourront être suivies en direct sur le web, à défaut de grands rassemblements. (Belga)

