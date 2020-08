Quelque 200 personnes manifestent contre les mesures sanitaires dimanche à Bruxelles

De nombreuses personnes se sont rassemblées dimanche midi devant les Tour des Finances, située boulevard du Jardin Botanique à Bruxelles, pour exprimer leur indignation face à certaines mesures édictées pour ralentir la propagation du coronavirus. "Liberté", ont notamment scandé les citoyens présents, sous les coups de klaxons sympathisants de certains automobilistes.Les manifestants ont également brandi des affiches "stop à la dictature", "masque illégal, Covid fini, arrêtez de nous faire peur" ou encore "port du masque oui, répression et amendes non". Ils dénoncent des mesures sanitaires trop strictes et attentatoires aux libertés individuelles et fondamentales, voire illégales poiur certaines. L'action a été organisée par l'asbl Viruswaanzin (folie virale). Elle conteste l'utilité et la légalité des mesures sanitaires et demande la démission du virologue Marc Van Ranst. Le groupe ne nie pas l'existence du coronavirus mais conteste son degré de dangerosité. La manifestation était autorisée pour 200 personnes. La police est présente sur place pour l'encadrer. (Belga)