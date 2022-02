Quelque 25.000 armes automatiques distribuées aux habitants de Kiev pour se défendre

Pour contrer l'offensive russe sur Kiev, les autorités ukrainiennes ont distribué aux habitants 25.000 armes automatiques et 10 millions de balles, a annoncé le ministre des Affaires intérieures dans un message vidéo."Kiev se défendra", a affirmé Denis Monastyrskyj, ajoutant que des armes antichars ont également été distribuées. Le ministre ukrainien a ajouté qu'il était fier de voir les gens défendre leurs villes, leurs villages, leurs rues et leurs maisons. "Ils s'organisent et il n'y a pas de pillage", a-t-il souligné. (Belga)