Quelque 30.000 mégots ramassés lors de la première Clean walk 2020 à Bruxelles

Quelque 30.000 mégots et 30 sacs poubelles de déchets ont été ramassés, dimanche après-midi, lors de la première Clean walk organisée sur le piétonnier bruxellois, entre les places De Brouckère et Fontainas, a indiqué Maël Gerday, le responsable de Clean Walker Belgique.Environ 200 personnes ont participé à cette action dont le départ a été donné sur le coup de 14h00, sur la place De Brouckère. Répartis en trois groupes, les bénévoles ont arpenté le piétonnier pour y ramasser déchets et mégots de cigarettes. Dans ce cadre, quelque 500 cendriers ont été distribués grâce à un partenariat développé avec la Ville de Bruxelles et l'agence régionale Bruxelles Propreté. (Belga)