Quelque 365.000 vaccinations ont été effectuées jusqu'à présent en Belgique

Depuis le 5 janvier, quelque 365.000 vaccinations ont été effectuées en Belgique. "Nous sommes actuellement légèrement en avance sur le calendrier de vaccination initial et à l'échelle européenne, la Belgique est en ligne avec la moyenne des autres pays", assure la task force vaccination dans un communiqué publié samedi.La semaine prochaine, sur base des prévisions actuelles, la première dose du vaccin Pfizer sera administrée à 58.750 personnes et 4.600 personnes recevront la première dose du vaccin Moderna. Parallèlement, de nombreuses secondes doses seront administrées dans les maisons de repos et de soins. A terme, des prévisions similaires seront établies pour les autres vaccins, principalement pour le vaccin d'AstraZeneca, précise la task force. Selon cette dernière, le Royaume peut actuellement administrer, par semaine, quelque 58.750 premières doses du vaccin Pfizer et 4.600 du Moderna sans mettre en péril l'injection de la seconde dose. (Belga)