Quelque 40.000 personnes ont participé au Ronquières Festival "covid safe"

Le Ronquières Festival a réussi son pari "covid safe" en accueillant samedi et dimanche quelque 40.000 festivaliers sous le soleil. Les participants ont pu applaudir, au cours des deux journées de l'événement qui s'est tenu au pied du Plan incliné de Ronquières, les Italiens de Mäneskin, Romeo Elvis, Pomme, Sharko. Ou encore La Femme, 47 Ter, Woodkid et Bon Entendeur qui clôturaient le programme musical dimanche soir.Le Ronquières Festival 2021, dont l'édition 2020 avait été annulée en raison de la crise sanitaire, était un événement "covid safe". Les conditions d'accès au site exigeaient que les festivaliers présentent un certificat Covid Safe ou un test pcr négatif de 48 heures ou un test antigénique de 24 heures ou encore un certificat de guérison du covid. "Nous avons accueilli 20.000 festivaliers samedi et environ 18.000 dimanche", a indiqué Gino Innocente, organisateur du Ronquières Festival. "Tout s'est très bien passé. Nous sommes satisfaits de la fluidité, de l'attitude des festivaliers qui ont participé. Nous avons senti une réelle volonté de notre public de retrouver l'ambiance d'avant la crise sanitaire. Nous avions la volonté d'organiser, retrouver l'adn de notre formule habituelle, nous sentions qu'il y avait une lueur au bout du tunnel. Nous avons réussi et nous en sommes très heureux." (Belga)