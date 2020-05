Quelque 850.000 masques distribués aux écoles de l'enseignement obligatoire ce dimanche

La Fédération Wallonie-Bruxelles va distribuer dimanche 850.000 masques aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire, en vue de la reprise partielle des cours ce lundi."Tous les masques ont été acheminés, jusqu'à hier soir très tard encore, vers les 95 centres de distribution. Aujourd'hui 150 inspecteurs en charge de ces centres vont distribuer le matériel aux chefs des 2.400 établissements scolaires. L'opération va s'étaler sur toute la journée. Nous avons prévu un ordre de passage rigoureux pour éviter l'effet 'salle d'attente' ", détaille Stéphane Adam, inspecteur général de l'enseignement secondaire. Les responsables des écoles devront ensuite vérifier les colis, s'assurer d'avoir un nombre suffisant de masques avant d'en préparer la distribution aux élèves et aux membres du personnel enseignant, administratif et ouvrier. Quelque 600.000 pièces du lot sont des masques chirurgicaux jetables, les 250.000 autres sont en tissu. "Suite au retard d'une des firmes qui ne fournira les 300.000 masques en tissu initialement prévus que lundi prochain, un accord a pu être trouvé en urgence avec le ministre fédéral, Philippe De Backer, pour que la Fédération rachète 600.000 masques jetables à un fournisseur du gouvernement fédéral, ainsi qu'avec la Communauté germanophone qui a fait don de 50.000 masques en tissu supplémentaires à la Fédération Wallonie-Bruxelles", expliquait le gouvernement la semaine dernière. Les masques jetables sont des masques chirurgicaux déclassés pour une utilisation en milieu médical mais qui ont été testés et approuvés par l'Agence fédérale du médicament. Cet apport permettra à l'ensemble des enseignants et des élèves, qui rentreront ce lundi, de pouvoir bénéficier des protections nécessaires, précisait encore le gouvernement. Selon l'objectif fixé, tout ce petit monde devrait être équipé d'un masque en tissu pour le 25 mai au plus tard. Ceux qui n'en posséderaient pas d'ici là recevront deux masques jetables par jour. Pour rappel, la stratégie de déconfinement arrêtée par le gouvernement de la FWB fin avril avec les acteurs de l'enseignement prévoit une reprise partielle et progressive des cours en 6e primaire et 6e et 7e année du secondaire à partir du lundi 18 mai. Une rentrée est aussi prévue la semaine suivante pour les élèves de 2e secondaire, mais également pour les 1re et 2e primaires dans la mesure du possible. La Fédération Wallonie-Bruxelles procédera à une nouvelle distribution de masques dans ce cadre-là, sachant le port du masque n'est pas obligatoire en dessous de 12 ans. (Belga)