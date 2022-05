Qui est Jo Brouns, le nouveau ministre au sein du gouvernement flamand ?

Le parlementaire flamand Jo Brouns fait son entrée au gouvernement flamand, en reprenant à Hilde Crevits le portefeuille de l'Économie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Économie sociale et de l'Agriculture.Né en 1975, le bourgmestre de Kinrooi, dans le Limbourg, est licencié en criminologie de la KULeuven. Entre 2000 et 2002, il a travaillé comme analyste dans ce domaine auprès de la ville de Genk. Aux élections provinciales de 2006, il est élu membre du conseil provincial pour le Limbourg. En 2018, entamant son troisième mandat au sein de l'organe, il en devient le vice-président. Jo Brouns a, en outre, fait ses armes dans les cabinets de plusieurs ministres CD&V. Il fut collaborateur de Jo Vandeurzen de 2007 à 2008, puis de Steven Vanackere entre 2008 et 2009, avant de retrouver Jo Vandeurzen de 2009 à 2019. En 2013, il ceint l'écharpe maïorale de Kinrooi, succédant à son père Hubert qui, 16 ans durant, fut le bourgmestre de cette commune limbourgeoise. En 2019, il succède à Jo Vandeurzen au Parlement flamand. Marié, Jo Brouns est père de trois enfants. (Belga)