Rabbi Matondo (Schalke 04) victime de racisme dans les médias sociaux

L'ailier de Schalke, Rabbi Matondo, a reçu un message raciste via Instagram. Quelqu'un lui a envoyé un message contenant le mot "nègre" accompagné de plusieurs émojis représentant un singe. Dans une réponse, Matondo reproche à Instagram de "ne faire absolument rien contre les abus racistes". "Mais mon insta est mis hors ligne lorsque je poste une petite vidéo de mes matchs", écrit le footballeur de 20 ans.Schalke prend la défense de son joueur sur Twitter. "Pas sur les médias sociaux, pas dans le football, pas dans notre communauté : la haine et la discrimination n'ont leur place nulle part." Matondo est prêté par le club anglais de Stoke City (D2) à Schalke. Samedi, il a joué avec le Pays de Galles lors du match amical gagné contre le Mexique (1-0). Quelques jours plus tôt, il n'avait pas joué lors du match de qualification pour la Coupe du monde 2022 contre les Diables Rouges (défaite 3-1 à Louvain). (Belga)