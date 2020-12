RACB Awards - Stoffel Vandoorne élu Driver of the Year

Vice-champion de Formula E cette saison, Stoffel Vandoorne a été élu Driver of the Year (Pilote de l'année) mardi soir lors des RACB Awards. Nicolas Baert a été sacré "Rookie of the Year" alors que WRT a été élue "Team of the Year."Crise sanitaire oblige, c'est en virtuel que s'est déroulée la cérémonie des RACB Awards, soirée de fin de saison organisée par le Royal Automobile Club de Belgique. Trois trophées ont été décernés. Le plus prisé était évidemment celui de Driver of the Year, qui a été attribué à Stoffel Vandoorne après que le pilote Mercedes a terminé vice-champion en Formule E. "Sportivement, ça été une belle saison pour moi" expliquait Vandoorne au moment de recevoir son trophée. "J'ai terminé deuxième avec en prime une victoire lors de la dernière course. J'espère que l'an prochain, nous retrouverons des circonstances normales et peut-être que nous pourrons nous battre pour le titre." Stoffel Vandoorne, qui reçoit le prix pour la quatrième foi après 2012, 214 et 2105, succède à Thierry Neuville au palmarès. Deux autres trophées étaient attribués. Le jeune Nicolas Baert a été élu "Rookie of the Year" pour sa belle première campagne en TCR Europe où il a terminé 3e du championnat et également meilleur rookie. Enfin, l'équipe WRT a été sacrée "Team of the Year". L'équipe de Baudour s'est particulièrement illustrée cette année avec le titre en GT World Challenge Europe, une deuxième place aux 9 Heures de Kyalami et un premier podium en DTM, qui plus est à domicile, sur le circuit de Zolder. (Belga)