Rachat de Twitter par Elon Musk - Tesla perd plus de 100 milliards de dollars à Wall Street

Tesla a cédé mardi plus de 100 milliards de dollars de sa valeur boursière. Le titre a chuté de plus de 12% alors que les investisseurs craignent que le CEO Elon Musk vende des actions pour financer le rachat de Twitter.Twitter a de son côté perdu 3,9%, à moins de 50 dollars. Le cours de l'action est toujours inférieur aux 54,20 dollars par action que Musk a proposé pour son rachat. L'acquisition devrait être finalisée avant la fin de l'année. La Bourse de New York a accéléré son recul mardi à cause des inquiétudes concernant de nouvelles hausses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale, mais aussi des tensions entre les pays européens et la Russie. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.