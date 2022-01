Racing-Watducks et Léopold-Amicale Anderlecht en finales de hockey en salle

Le Léopold et l'Amicale Anderlecht, vainqueurs de leur demi-finale des play-offs messieurs du championnat de Belgique de hockey en salle, samedi au Sportoase de Louvain, seront opposés dimanche en finale pour le titre. Chez les dames, le Waterloo Ducks et le Racing se disputeront le sacre, comme lors de la dernière finale de 2020, les deux championnats ayant été annulés en 2021 en raison de la pandémie.En demi-finales messieurs, le Léopold, vainqueur de la phase régulière du championnat, s'est imposé 7-4 face au White Star, dernier champion en titre après son sacre d'il y a deux ans au Spiroudôme. Les Anderlechtois de l'Amicale, finalistes malheureux en 2020, ont eu beaucoup plus de mal contre l'Orée puisqu'ils ne se sont qualifiés que par un petit but inscrit en fin de partie: 6-5. Chez les dames, la finale de dimanche opposera le Racing au Waterloo Ducks, comme en février 2020 lorsque les Waterlootoises avaient conquis un 3e titre consécutif aux shoot-outs. En demies, les Uccloises ont écarté les Anversoises du Dragons par 2-1, tandis que les tenantes du titre brabançonnes ont pris la mesure du Wellington sur le même score (2-1). La finale féminine aura lieu dimanche dès 15h30, toujours au Sportoase de Louvain, alors que le titre masculin se jouera à partir de 17h00. (Belga)