Radomir Antic, ancien coach de l'Atlético Madrid et sélectionneur serbe, est décédé

Radomir Antic, ancien entraîneur à succès de l'Atlético Madrid et sélectionneur serbe pendant deux ans (2008-2010), est décédé à l'âge de 71 ans. Le club espagnol, qu'il a mené au doublé Coupe-Championnat en 1996, l'a annoncé lundi.Antic présente la caractéristique unique d'avoir entraîné les trois plus grands clubs espagnols, lui qui a officié également au Real Madrid (1991-1992) et au FC Barcelone (février - juin 2003). Selon le journal Marca, Radomir Antic, ancien international yougoslave, était souffrant depuis longtemps. Le club madrilène de Yannick Carrasco lui a rendu hommage dans un tweet. "La famille de l'Atlético est en deuil après la mort d'un de nos légendaires entraîneurs: Radomir Antic. Il sera toujours dans nos cœurs. Repose en paix". Défenseur, il a joué une grande partie de sa carrière au Partizan Belgrade (1968-1977) avant d'évoluer au Fenerbahce (1977-1978), à Saragosse (1978-1980) et Luton Town (1980-1984), où il a rangé ses crampons. Il a commencé son parcours de technicien en tant qu'adjoint au Partizan Belgrade (1985-1988) avant de passer la majeure partie de sa carrière en Espagne. Outre les trois ténors, il aussi dirigé le Real Saragosse (1988-1991), le Real Oviedo à trois reprises (1992-1995, 2000-2001 puis 2004) ainsi que le Celta Vigo (2004). Radomir Antic a ensuite été nommé sélectionneur serbe en 2008 et a participé à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, où il n'a pas passé la phase de poules. Il a arrêté sa carrière après deux piges en Chine, au Shandong Luneng (2012-2013) et au Hebei Zhongji (2015). (Belga)