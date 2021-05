Rafael Nadal en quarts de finale après un duel de plus de 3h contre Denis Shapovalov

Rafael Nadal s'est qualifié dans la douleur pour les quarts de finale du tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Rome, épreuve sur terre battue dotée de 2.082.960 euros, jeudi. L'Espagnol, 3e joueur mondial et tête de série N.2, s'est imposé 3-6, 6-4, 7-6(3) face au Canadien Denis Shapovalov (ATP 14).Malmené dans le premier set et dans le début du deuxième, 'Rafa' renversait la vapeur pour arracher un set décisif à 3-6, 6-4. Dans la dernière manche, Nadal sauvait deux balles de match avant d'arracher sa qualification dans le jeu décisif. En quarts de finale, le Majorquin, en quête d'un 10e titre à Rome, affrontera le vainqueur du duel entre l'Allemand Alexander Zverev (ATP 6) et le Japonais Kei Nishikori (ATP 45) (Belga)