Rafael Nadal renverse Medvedev et entre dans l'histoire avec un 21e Grand Chelem

Rafael Nadal a remporté le 21e Grand Chelem de sa carrière, devenant le seul détenteur de ce record, en s'adjugeant l'Open d'Australie de tennis, dimanche, à Melbourne. L'Espagnol, cinquième joueur mondial et tête de série N.6, a renversé en finale le Russe Daniil Medvedev (ATP 2/N.2) pour l'emporter 2-6, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, 7-5 après un combat de 5 heures et 24 minutes.Mené 2 sets à 0, Nadal a sauvé trois balles de break à 2-3 pour Medvedev dans le troisième set avant de renverser complètement la situation. Nadal, 35 ans, s'offre un 90e succès sur le circuit ATP. Surtout, il porte son compteur à 21 sacres en Grand Chelem, se détachant des deux autres membres du 'Big 3', Roger Federer et Novak Djokovic, avec qui il partageait ce record. L'Espagnol s'impose pour la deuxième fois à Melbourne après 2009. (Belga)