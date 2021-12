Rafales, averses et neige fondante

Des averses hivernales, voire de la neige localement, pourront encore survenir jeudi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le vent sera généralement modéré de secteur ouest même s'il pourrait souffler jusqu'à 80 km/h à la mer et 60 km/h dans l'intérieur des terres, sous de plus fortes averses. Les températures seront comprises entre ­1 degré en Hautes­ Fagnes et 6 degrés au littoral.Jeudi soir et la nuit suivante, les averses se concentreront essentiellement sur l'ouest du territoire alors qu'un temps généralement sec gagnera toutes les régions bien qu'une averse de neige localisée reste possible. La nébulosité deviendra variable avec des éclaircies parfois larges. Au sud du sillon Sambre­ et­ Meuse, des nuages bas se formeront alors qu'ailleurs, ils seront plus localisés. Les minima seront compris entre ­-2 et localement ­-5 degrés en Ardenne, proches de 0 degré dans le centre, et iront jusqu'à +3 degrés à la mer. Le vent deviendra faible à modéré. La journée de vendredi devrait commencer sous un temps clair, rapidement gâté par des précipitations qui pourraient prendre la forme de neige fondante, en après-midi. Les maxima seront proches de 0 degré en Hautes­ Fagnes et de 5 degrés à la mer. Le vent deviendra modéré à assez fort. (Belga)