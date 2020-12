Rallye de Monza: Ogier repasse devant Sordo, Evans 3e, Neuville ne reprend pas la route

Sébastien Ogier a repris la tête du Rallye de Monza, 7e et dernière manche du Championnat WRC, à Dani Sordo (Hyundai), et devance toujours Elfyn Evans, son coéquipier chez Toyota et dernier rival pour le titre mondial, samedi à la mi-journée. Thierry Neuville (Hyundai) n'a pas pris le départ samedi.Ogier, sextuple champion du monde, a attaqué d'entrée et signé le meilleur chrono lors du premier passage dans Selvino (ES7), une spéciale montagneuse, longue de 25 km, à 900 m d'altitude, dans les montagnes au nord de Bergame, sur des routes très similaires à celles de ses Hautes-Alpes natales. Puis il a été moins bon dans Gerosa (ES8), remportée par Sordo. "J'ai été trop prudent", a regretté Ogier au point stop, visiblement déçu, alors que son avance sur Evans était retombée de 13 à 8 secondes en l'espace de 11 km seulement, sur des routes mouillées et bordées de neige. La troisième spéciale de la matinée (ES9, Costa Valle Imagna) a été parfaitement gérée par le Gallois, auteur du temps scratch alors que la neige commençait à tomber sur les montagnes bergamasques et toujours 3e, mais revenu à moins d'une seconde de Sordo, pendant que le champion du monde sortant, Ott Tänak (Hyundai), remontait à la 4e place. Evans est arrivé à Monza avec 14 points d'avance sur Ogier et 24 sur Neuville, qui a abandonné vendredi. Une victoire rapporte 25 points. Evans doit terminer 2e, si Ogier gagne, pour être sûr d'être sacré. Mais s'il termine 3e ou 4e, la Power Stage finale (ES16), avec ses cinq points de bonus, sera déterminante pour l'attribution du titre mondial. Trois autres épreuves spéciales (ES10 à ES12) sont encore prévues samedi au nord de Bergame, sur les mêmes routes que le matin, et une dernière (ES13) dans le parc du circuit où se tient chaque année le Grand Prix d'Italie de Formule 1. C'est là que se jouera probablement le titre mondial, dimanche matin. Contraint à l'abandon vendredi, Thierry Neuville n'a pas repris la route samedi. Son équipe a expliqué vouloir préserver sa voiture en vue de la dernière journée. (Belga)