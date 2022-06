Rallye de Sardaigne - Thierry Neuville meilleur temps du shakedown

Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) a signé jeudi le meilleur chrono du shakedown, ultime répétition avant le départ du rallye de Sardaigne, 5e épreuve du championnat du monde WRC. Le Saint-Vithois a devancé de 3/10e de seconde le Finlandais Esapekka Lappi (Toyota Yaris Rally1). Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) a réussi le 3e chrono à 5/10e. LE Français Pierre-Louis Loubet (Ford Puma Rally1) a été le meilleur pilote Ford avec le 4e temps à 1.6 seconde. Le leader du Championnat du Monde, Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1), a réalisé le 5e temps à 1.8 seconde. Le Finlandais aura la tâche ingrate d'être le premier pilote à prendre le départ et à devoir "nettoyer" la route. Le rallye débute jeudi soir par une courte super spéciale."Les conditions étaient assez difficiles ce matin. Il y avait peu d'adhérence à certains endroits, mais beaucoup à d'autres, et je pense que le choix des pneus sera également très important dans ce rallye. Ce ne sera pas un week-end facile, c'est sûr, mais nous sommes prêts et nous avons hâte d'y être", a déclaré Neuville après le shakedown. (Belga)