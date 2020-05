Raphaël Scaini aux commandes de la nouvelle matinale de Classic 21

Raphaël Scaini sera dès lundi prochain aux commandes de la nouvelle matinale de Classic 21, annonce mercredi la radio rock de la RTBF, qui pleure encore Eric Laforge, l'animateur de son "Morning Club", décédé en février dernier des suites d'une longue maladie."Avant son décès, on travaillait déjà avec Eric sur une nouvelle mouture du 'Morning Club'", dont les développements ont été retardés par la crise sanitaire liée au coronavirus, explique Etienne Dombret, chef éditorial de Classic 21. "En cette période de déconfinement progressif, on voulait une nouvelle offre positive pour accompagner les auditeurs." Dès lundi, le "Morning Club" fera donc place à "Coffee on the Rocks". De 6h00 à 9h00 en semaine, cette matinale remodelée proposera, outre les rendez-vous habituels, quelques nouvelles rubriques. BJ Scott offrira ainsi un regard décalé sur l'actualité "made in USA". De son côté, Laurent Rieppi reviendra sur les débuts pas toujours glorieux des stars du rock, toutes générations confondues. Et des personnalités médiatiques (sportifs, comédiens,....) partageront, elles, chaque jour leur passion pour le rock avec les auditeurs. Tout ce petit monde sera rassemblé autour de Raphaël Scaini, qui mettait jusqu'à présent sa bonne humeur au service de "All You Need Is Love", mais change donc de case horaire. "Raphaël est très fédérateur, très humain et parvient toujours à transmettre sa passion du rock", déclare Etienne Dombret au sujet du nouveau visage de la matinale. Fanny Gillard reprend quant à elle la place laissée vacante dans la grille entre 10h00 et 12h00. "Son émission s'appelera 'Tempo' en clin d'œil à son rendez-vous télé du vendredi soir" sur La Trois, souligne Etienne Dombret. La RTBF promet dès lors une fin de matinée bien rythmée, à la découverte du sens des titres rock anglophones favoris avec Cyril Wilfart dans Coach 21, des meilleurs et des pires moments du web avec le Zapping 21 ou encore des meilleurs lives de l'histoire de la musique. Classic 21 embarquera par ailleurs les auditeurs dans sa "Time Machine" chaque jour de la semaine de 15h00 à 15h30. Dominique Ragheb y proposera un voyage à travers 6 décennies de l'histoire de la musique, depuis 1954, considérée comme l'année de naissance du rock avec l'enregistrement par Bill Haley et son groupe les "Comets" de "Rock around the clock". Classic 21, qui avait enregistré une année record en 2019, a atteint les 10,41% de parts de marché lors de la dernière vague de résultats des audiences radio du Centre d'Information sur les Médias (CIM). (Belga)

